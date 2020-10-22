Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.175
|-0,33
|BIST ANKARA
|2.239
|0,14
|BIST ANTALYA
|1.833
|-0,65
|BIST BALIKESİR
|1.721
|2,60
|BIST BURSA
|3.485
|1,01
|BIST DENIZLI
|3.076
|-2,22
|BIST ISTANBUL
|1.313
|-0,22
|BIST IZMIR
|2.895
|-1,70
|BIST KAYSERI
|7.066
|-2,29
|BIST KOCAELI
|2.642
|0,00
|BIST KONYA
|2.379
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|8.610
|2,47
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi