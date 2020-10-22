Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.175 -0,33 BIST ANKARA 2.239 0,14 BIST ANTALYA 1.833 -0,65 BIST BALIKESİR 1.721 2,60 BIST BURSA 3.485 1,01 BIST DENIZLI 3.076 -2,22 BIST ISTANBUL 1.313 -0,22 BIST IZMIR 2.895 -1,70 BIST KAYSERI 7.066 -2,29 BIST KOCAELI 2.642 0,00 BIST KONYA 2.379 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 8.610 2,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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