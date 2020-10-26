Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.187
|-0,81
|BIST ANKARA
|2.168
|-1,67
|BIST ANTALYA
|1.804
|-1,48
|BIST BALIKESİR
|1.666
|-1,12
|BIST BURSA
|3.308
|-2,40
|BIST DENIZLI
|2.889
|-4,43
|BIST ISTANBUL
|1.275
|-1,72
|BIST IZMIR
|2.805
|-1,63
|BIST KAYSERI
|6.715
|-1,77
|BIST KOCAELI
|2.626
|-0,77
|BIST KONYA
|2.254
|-4,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.120
|3,54
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi