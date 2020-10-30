Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.827 -2,74 BIST ANKARA 2.000 -2,69 BIST ANTALYA 1.704 -1,18 BIST BALIKESİR 1.529 -2,24 BIST BURSA 3.221 0,10 BIST DENIZLI 2.647 0,15 BIST ISTANBUL 1.185 -1,91 BIST IZMIR 2.716 0,04 BIST KAYSERI 6.268 -2,35 BIST KOCAELI 2.594 -0,58 BIST KONYA 2.106 -2,96 BIST TEKIRDAĞ 8.197 -3,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak

Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak

29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye

Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı

Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi

Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu

Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı