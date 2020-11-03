Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.767 0,71 BIST ANKARA 2.045 0,07 BIST ANTALYA 1.770 0,58 BIST BALIKESİR 1.525 0,13 BIST BURSA 3.145 -0,80 BIST DENIZLI 2.639 -0,31 BIST ISTANBUL 1.217 0,33 BIST IZMIR 2.778 0,77 BIST KAYSERI 6.288 0,02 BIST KOCAELI 2.699 0,41 BIST KONYA 2.084 -0,91 BIST TEKIRDAĞ 8.395 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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