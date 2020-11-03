Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.767
|0,71
|BIST ANKARA
|2.045
|0,07
|BIST ANTALYA
|1.770
|0,58
|BIST BALIKESİR
|1.525
|0,13
|BIST BURSA
|3.145
|-0,80
|BIST DENIZLI
|2.639
|-0,31
|BIST ISTANBUL
|1.217
|0,33
|BIST IZMIR
|2.778
|0,77
|BIST KAYSERI
|6.288
|0,02
|BIST KOCAELI
|2.699
|0,41
|BIST KONYA
|2.084
|-0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|8.395
|-0,05
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi