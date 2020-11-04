Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.879 1,54 BIST ANKARA 2.060 0,85 BIST ANTALYA 1.759 -0,09 BIST BALIKESİR 1.519 0,19 BIST BURSA 3.208 1,99 BIST DENIZLI 2.661 2,30 BIST ISTANBUL 1.238 1,13 BIST IZMIR 2.800 0,50 BIST KAYSERI 6.260 1,27 BIST KOCAELI 2.734 2,25 BIST KONYA 2.111 1,47 BIST TEKIRDAĞ 8.363 1,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı

Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı

Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor

Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et

Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin

Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti