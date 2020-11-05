Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.033
|3,06
|BIST ANKARA
|2.106
|1,44
|BIST ANTALYA
|1.836
|1,84
|BIST BALIKESİR
|1.540
|1,24
|BIST BURSA
|3.230
|1,28
|BIST DENIZLI
|2.738
|1,71
|BIST ISTANBUL
|1.268
|1,73
|BIST IZMIR
|2.879
|2,08
|BIST KAYSERI
|6.460
|1,85
|BIST KOCAELI
|2.749
|1,02
|BIST KONYA
|2.113
|-0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|8.860
|-0,08
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi