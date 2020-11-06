Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.136
|0,17
|BIST ANKARA
|2.106
|-0,01
|BIST ANTALYA
|1.793
|-0,71
|BIST BALIKESİR
|1.554
|0,46
|BIST BURSA
|3.314
|1,83
|BIST DENIZLI
|2.747
|0,89
|BIST ISTANBUL
|1.279
|0,40
|BIST IZMIR
|2.858
|0,06
|BIST KAYSERI
|6.571
|1,35
|BIST KOCAELI
|2.765
|0,47
|BIST KONYA
|2.151
|-0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|8.933
|0,84
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi