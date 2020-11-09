Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.211
|1,99
|BIST ANKARA
|2.163
|2,12
|BIST ANTALYA
|1.836
|3,91
|BIST BALIKESİR
|1.598
|2,54
|BIST BURSA
|3.412
|2,16
|BIST DENIZLI
|2.965
|2,08
|BIST ISTANBUL
|1.306
|1,77
|BIST IZMIR
|2.930
|1,66
|BIST KAYSERI
|6.674
|1,56
|BIST KOCAELI
|2.860
|2,39
|BIST KONYA
|2.201
|2,45
|BIST TEKIRDAĞ
|9.379
|6,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi