Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.212 -0,07 BIST ANKARA 2.163 -0,23 BIST ANTALYA 1.869 1,60 BIST BALIKESİR 1.567 -1,63 BIST BURSA 3.332 -0,20 BIST DENIZLI 2.863 -1,61 BIST ISTANBUL 1.315 -0,30 BIST IZMIR 2.902 0,61 BIST KAYSERI 6.724 1,51 BIST KOCAELI 2.859 -0,23 BIST KONYA 2.211 0,94 BIST TEKIRDAĞ 8.854 0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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