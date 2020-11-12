Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 5.352 -0,69 BIST ANKARA 2.243 1,75 BIST ANTALYA 1.952 1,58 BIST BALIKESİR 1.545 -0,91 BIST BURSA 3.307 0,37 BIST DENIZLI 2.770 -1,84 BIST ISTANBUL 1.366 1,23 BIST IZMIR 2.900 0,40 BIST KAYSERI 6.621 -0,71 BIST KOCAELI 2.918 1,42 BIST KONYA 2.161 -1,17 BIST TEKIRDAĞ 9.273 -0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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