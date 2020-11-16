Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.356
|0,85
|BIST ANKARA
|2.209
|-0,01
|BIST ANTALYA
|2.047
|5,07
|BIST BALIKESİR
|1.551
|-0,18
|BIST BURSA
|3.379
|2,83
|BIST DENIZLI
|2.817
|1,98
|BIST ISTANBUL
|1.375
|0,47
|BIST IZMIR
|2.907
|0,24
|BIST KAYSERI
|7.006
|2,68
|BIST KOCAELI
|2.983
|2,32
|BIST KONYA
|2.233
|1,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.137
|1,22
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi