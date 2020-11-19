Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

19.11.2020 13:39
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.229-1,32BIST ANKARA2.174-0,28BIST ANTALYA1.829-2,83BIST BALIKESİR1.533-0,21BIST BURSA3.330-0,32BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.229-1,32
BIST ANKARA2.174-0,28
BIST ANTALYA1.829-2,83
BIST BALIKESİR1.533-0,21
BIST BURSA3.330-0,32
BIST DENIZLI2.811-0,64
BIST ISTANBUL1.343-0,87
BIST IZMIR2.866-0,31
BIST KAYSERI6.8080,67
BIST KOCAELI2.917-0,66
BIST KONYA2.331-0,46
BIST TEKIRDAĞ8.912-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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