Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.229 -1,32 BIST ANKARA 2.174 -0,28 BIST ANTALYA 1.829 -2,83 BIST BALIKESİR 1.533 -0,21 BIST BURSA 3.330 -0,32 BIST DENIZLI 2.811 -0,64 BIST ISTANBUL 1.343 -0,87 BIST IZMIR 2.866 -0,31 BIST KAYSERI 6.808 0,67 BIST KOCAELI 2.917 -0,66 BIST KONYA 2.331 -0,46 BIST TEKIRDAĞ 8.912 -1,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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