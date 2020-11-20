Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

20.11.2020 14:03
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA5.3190,20BIST ANKARA2.2361,45BIST ANTALYA1.8570,47BIST BALIKESİR1.6052,90BIST BURSA3.4562,05BIST DENIZLI2.918-2,12BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA5.3190,20
BIST ANKARA2.2361,45
BIST ANTALYA1.8570,47
BIST BALIKESİR1.6052,90
BIST BURSA3.4562,05
BIST DENIZLI2.918-2,12
BIST ISTANBUL1.3931,42
BIST IZMIR2.9671,72
BIST KAYSERI6.988-0,51
BIST KOCAELI3.0010,82
BIST KONYA2.4725,84
BIST TEKIRDAĞ9.2221,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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