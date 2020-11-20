Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.319
|0,20
|BIST ANKARA
|2.236
|1,45
|BIST ANTALYA
|1.857
|0,47
|BIST BALIKESİR
|1.605
|2,90
|BIST BURSA
|3.456
|2,05
|BIST DENIZLI
|2.918
|-2,12
|BIST ISTANBUL
|1.393
|1,42
|BIST IZMIR
|2.967
|1,72
|BIST KAYSERI
|6.988
|-0,51
|BIST KOCAELI
|3.001
|0,82
|BIST KONYA
|2.472
|5,84
|BIST TEKIRDAĞ
|9.222
|1,29
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi