Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.401 1,36 BIST ANKARA 2.273 1,13 BIST ANTALYA 1.898 1,98 BIST BALIKESİR 1.659 3,72 BIST BURSA 3.532 1,85 BIST DENIZLI 2.857 -0,86 BIST ISTANBUL 1.411 1,18 BIST IZMIR 3.025 1,56 BIST KAYSERI 7.106 1,17 BIST KOCAELI 3.062 2,33 BIST KONYA 2.543 2,76 BIST TEKIRDAĞ 9.161 0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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