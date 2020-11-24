Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.331
|-0,39
|BIST ANKARA
|2.237
|0,32
|BIST ANTALYA
|1.888
|0,19
|BIST BALIKESİR
|1.689
|0,74
|BIST BURSA
|3.541
|1,31
|BIST DENIZLI
|2.843
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.389
|-0,03
|BIST IZMIR
|3.022
|1,23
|BIST KAYSERI
|7.297
|2,69
|BIST KOCAELI
|3.082
|1,63
|BIST KONYA
|2.497
|-0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|8.972
|-0,59
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi