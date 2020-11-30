Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

30.11.2020 13:29
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.141-2,57BIST ANKARA2.192-0,62BIST ANTALYA1.984-0,58BIST BALIKESİR1.716-0,81BIST BURSA3.476-0,08BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.141-2,57
BIST ANKARA2.192-0,62
BIST ANTALYA1.984-0,58
BIST BALIKESİR1.716-0,81
BIST BURSA3.476-0,08
BIST DENIZLI2.8651,69
BIST ISTANBUL1.366-1,67
BIST IZMIR3.0830,33
BIST KAYSERI7.329-1,54
BIST KOCAELI3.082-1,05
BIST KONYA2.508-1,58
BIST TEKIRDAĞ9.2862,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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