Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.141 -2,57 BIST ANKARA 2.192 -0,62 BIST ANTALYA 1.984 -0,58 BIST BALIKESİR 1.716 -0,81 BIST BURSA 3.476 -0,08 BIST DENIZLI 2.865 1,69 BIST ISTANBUL 1.366 -1,67 BIST IZMIR 3.083 0,33 BIST KAYSERI 7.329 -1,54 BIST KOCAELI 3.082 -1,05 BIST KONYA 2.508 -1,58 BIST TEKIRDAĞ 9.286 2,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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