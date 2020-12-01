Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.239
|3,58
|BIST ANKARA
|2.171
|1,16
|BIST ANTALYA
|1.997
|1,80
|BIST BALIKESİR
|1.721
|2,13
|BIST BURSA
|3.453
|0,57
|BIST DENIZLI
|2.844
|0,11
|BIST ISTANBUL
|1.366
|1,80
|BIST IZMIR
|3.075
|1,46
|BIST KAYSERI
|7.309
|1,36
|BIST KOCAELI
|3.062
|2,65
|BIST KONYA
|2.733
|5,14
|BIST TEKIRDAĞ
|9.139
|-2,18
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi