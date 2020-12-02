Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.324 -0,78 BIST ANKARA 2.212 0,61 BIST ANTALYA 2.006 1,21 BIST BALIKESİR 1.788 1,11 BIST BURSA 3.502 0,62 BIST DENIZLI 2.846 -0,23 BIST ISTANBUL 1.402 0,69 BIST IZMIR 3.127 1,20 BIST KAYSERI 7.373 0,24 BIST KOCAELI 3.153 2,16 BIST KONYA 2.765 3,64 BIST TEKIRDAĞ 9.145 0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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