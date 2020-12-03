Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.286 -0,51 BIST ANKARA 2.198 0,10 BIST ANTALYA 2.060 2,06 BIST BALIKESİR 1.805 1,12 BIST BURSA 3.486 -0,42 BIST DENIZLI 2.838 0,25 BIST ISTANBUL 1.402 0,61 BIST IZMIR 3.138 0,91 BIST KAYSERI 7.308 0,40 BIST KOCAELI 3.135 0,37 BIST KONYA 2.756 1,23 BIST TEKIRDAĞ 9.061 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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