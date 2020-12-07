Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.077
|5,73
|BIST ANKARA
|2.189
|-0,50
|BIST ANTALYA
|2.065
|-0,49
|BIST BALIKESİR
|1.869
|1,22
|BIST BURSA
|3.480
|-0,33
|BIST DENIZLI
|2.838
|-0,13
|BIST ISTANBUL
|1.408
|0,02
|BIST IZMIR
|3.222
|1,39
|BIST KAYSERI
|7.857
|1,91
|BIST KOCAELI
|3.214
|1,59
|BIST KONYA
|2.973
|3,51
|BIST TEKIRDAĞ
|9.087
|1,05
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi