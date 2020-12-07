Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

07.12.2020 13:31
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0775,73BIST ANKARA2.189-0,50BIST ANTALYA2.065-0,49BIST BALIKESİR1.8691,22BIST BURSA3.480-0,33BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0775,73
BIST ANKARA2.189-0,50
BIST ANTALYA2.065-0,49
BIST BALIKESİR1.8691,22
BIST BURSA3.480-0,33
BIST DENIZLI2.838-0,13
BIST ISTANBUL1.4080,02
BIST IZMIR3.2221,39
BIST KAYSERI7.8571,91
BIST KOCAELI3.2141,59
BIST KONYA2.9733,51
BIST TEKIRDAĞ9.0871,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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