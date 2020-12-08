Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.018
|-4,08
|BIST ANKARA
|2.202
|0,88
|BIST ANTALYA
|2.088
|-0,85
|BIST BALIKESİR
|1.844
|-1,19
|BIST BURSA
|3.497
|1,12
|BIST DENIZLI
|2.835
|0,15
|BIST ISTANBUL
|1.421
|1,16
|BIST IZMIR
|3.219
|-0,91
|BIST KAYSERI
|7.774
|-0,02
|BIST KOCAELI
|3.202
|-0,24
|BIST KONYA
|3.089
|4,26
|BIST TEKIRDAĞ
|9.115
|1,35
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi