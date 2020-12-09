Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.313 2,11 BIST ANKARA 2.193 0,13 BIST ANTALYA 2.077 0,18 BIST BALIKESİR 1.836 -0,29 BIST BURSA 3.532 0,57 BIST DENIZLI 2.823 0,28 BIST ISTANBUL 1.421 0,36 BIST IZMIR 3.187 -0,66 BIST KAYSERI 7.837 0,73 BIST KOCAELI 3.168 -0,09 BIST KONYA 3.213 3,82 BIST TEKIRDAĞ 9.348 3,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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