Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.984 -1,30 BIST ANKARA 2.231 0,00 BIST ANTALYA 2.062 -1,11 BIST BALIKESİR 1.883 -0,30 BIST BURSA 3.534 -0,36 BIST DENIZLI 2.780 -0,26 BIST ISTANBUL 1.450 -0,29 BIST IZMIR 3.126 0,09 BIST KAYSERI 7.864 -1,64 BIST KOCAELI 3.379 0,36 BIST KONYA 3.266 -5,79 BIST TEKIRDAĞ 9.299 -0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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