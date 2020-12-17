Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.898 0,43 BIST ANKARA 2.252 0,56 BIST ANTALYA 2.042 1,68 BIST BALIKESİR 1.888 0,61 BIST BURSA 3.502 -0,66 BIST DENIZLI 2.746 -0,24 BIST ISTANBUL 1.451 0,01 BIST IZMIR 3.105 0,46 BIST KAYSERI 8.011 1,16 BIST KOCAELI 3.402 -0,04 BIST KONYA 3.269 1,85 BIST TEKIRDAĞ 9.232 0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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