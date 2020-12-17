Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.898
|0,43
|BIST ANKARA
|2.252
|0,56
|BIST ANTALYA
|2.042
|1,68
|BIST BALIKESİR
|1.888
|0,61
|BIST BURSA
|3.502
|-0,66
|BIST DENIZLI
|2.746
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|1.451
|0,01
|BIST IZMIR
|3.105
|0,46
|BIST KAYSERI
|8.011
|1,16
|BIST KOCAELI
|3.402
|-0,04
|BIST KONYA
|3.269
|1,85
|BIST TEKIRDAĞ
|9.232
|0,53
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi