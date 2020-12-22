Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

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F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

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