Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

22.12.2020 13:27
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.9942,75BIST ANKARA2.2590,68BIST ANTALYA2.0441,95BIST BALIKESİR1.9402,44BIST BURSA3.4681,45BIST DENIZLI2.7461,21BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.9942,75
BIST ANKARA2.2590,68
BIST ANTALYA2.0441,95
BIST BALIKESİR1.9402,44
BIST BURSA3.4681,45
BIST DENIZLI2.7461,21
BIST ISTANBUL1.4691,65
BIST IZMIR3.1261,64
BIST KAYSERI7.9101,44
BIST KOCAELI3.3330,56
BIST KONYA3.1961,97
BIST TEKIRDAĞ9.2270,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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