Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.994
|2,75
|BIST ANKARA
|2.259
|0,68
|BIST ANTALYA
|2.044
|1,95
|BIST BALIKESİR
|1.940
|2,44
|BIST BURSA
|3.468
|1,45
|BIST DENIZLI
|2.746
|1,21
|BIST ISTANBUL
|1.469
|1,65
|BIST IZMIR
|3.126
|1,64
|BIST KAYSERI
|7.910
|1,44
|BIST KOCAELI
|3.333
|0,56
|BIST KONYA
|3.196
|1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|9.227
|0,75
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi