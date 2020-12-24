Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.036
|0,17
|BIST ANKARA
|2.284
|0,24
|BIST ANTALYA
|2.050
|-0,27
|BIST BALIKESİR
|2.036
|0,24
|BIST BURSA
|3.481
|-0,68
|BIST DENIZLI
|2.760
|-0,74
|BIST ISTANBUL
|1.504
|1,08
|BIST IZMIR
|3.181
|0,25
|BIST KAYSERI
|8.060
|-0,77
|BIST KOCAELI
|3.371
|0,33
|BIST KONYA
|3.087
|-0,13
|BIST TEKIRDAĞ
|9.453
|1,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi