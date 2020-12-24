Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.036 0,17 BIST ANKARA 2.284 0,24 BIST ANTALYA 2.050 -0,27 BIST BALIKESİR 2.036 0,24 BIST BURSA 3.481 -0,68 BIST DENIZLI 2.760 -0,74 BIST ISTANBUL 1.504 1,08 BIST IZMIR 3.181 0,25 BIST KAYSERI 8.060 -0,77 BIST KOCAELI 3.371 0,33 BIST KONYA 3.087 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 9.453 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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