Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.092
|0,81
|BIST ANKARA
|2.329
|0,53
|BIST ANTALYA
|2.112
|1,19
|BIST BALIKESİR
|2.053
|1,13
|BIST BURSA
|3.532
|0,90
|BIST DENIZLI
|2.804
|0,85
|BIST ISTANBUL
|1.516
|0,56
|BIST IZMIR
|3.253
|0,72
|BIST KAYSERI
|8.187
|0,86
|BIST KOCAELI
|3.386
|1,21
|BIST KONYA
|3.110
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|9.552
|0,82
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi