Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.089
|0,74
|BIST ANKARA
|2.335
|0,62
|BIST ANTALYA
|2.101
|1,26
|BIST BALIKESİR
|2.114
|3,05
|BIST BURSA
|3.536
|1,25
|BIST DENIZLI
|2.818
|1,09
|BIST ISTANBUL
|1.518
|0,88
|BIST IZMIR
|3.296
|1,67
|BIST KAYSERI
|8.328
|1,06
|BIST KOCAELI
|3.429
|2,01
|BIST KONYA
|3.094
|0,14
|BIST TEKIRDAĞ
|9.490
|0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi