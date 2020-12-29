Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.428 6,17 BIST ANKARA 2.324 -0,06 BIST ANTALYA 2.120 -1,11 BIST BALIKESİR 2.078 -1,39 BIST BURSA 3.605 0,75 BIST DENIZLI 2.852 0,45 BIST ISTANBUL 1.527 0,62 BIST IZMIR 3.272 -0,44 BIST KAYSERI 8.236 -1,32 BIST KOCAELI 3.446 0,67 BIST KONYA 3.222 5,39 BIST TEKIRDAĞ 9.424 -0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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