Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.191 -0,89 BIST ANKARA 2.365 1,72 BIST ANTALYA 2.164 2,63 BIST BALIKESİR 2.090 -0,02 BIST BURSA 3.628 0,06 BIST DENIZLI 2.843 -0,29 BIST ISTANBUL 1.550 0,83 BIST IZMIR 3.307 0,29 BIST KAYSERI 8.371 0,64 BIST KOCAELI 3.435 -0,31 BIST KONYA 3.320 3,46 BIST TEKIRDAĞ 9.481 0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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