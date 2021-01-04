Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.384
|1,74
|BIST ANKARA
|2.424
|2,27
|BIST ANTALYA
|2.294
|2,28
|BIST BALIKESİR
|2.154
|1,43
|BIST BURSA
|3.704
|1,34
|BIST DENIZLI
|2.825
|1,17
|BIST ISTANBUL
|1.569
|0,99
|BIST IZMIR
|3.401
|3,03
|BIST KAYSERI
|8.612
|0,48
|BIST KOCAELI
|3.447
|0,99
|BIST KONYA
|3.484
|-0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|9.506
|1,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi