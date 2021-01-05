Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.399 -0,21 BIST ANKARA 2.433 0,33 BIST ANTALYA 2.371 2,51 BIST BALIKESİR 2.121 -0,69 BIST BURSA 3.783 1,30 BIST DENIZLI 2.805 -0,21 BIST ISTANBUL 1.569 0,52 BIST IZMIR 3.440 1,53 BIST KAYSERI 8.607 0,15 BIST KOCAELI 3.511 2,51 BIST KONYA 3.532 -0,73 BIST TEKIRDAĞ 9.585 1,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı

Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi

Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi

Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi

Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık

Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı

25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor