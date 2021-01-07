Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.636 1,80 BIST ANKARA 2.443 1,16 BIST ANTALYA 2.452 -0,41 BIST BALIKESİR 2.121 0,82 BIST BURSA 3.747 -0,19 BIST DENIZLI 2.908 3,55 BIST ISTANBUL 1.586 0,63 BIST IZMIR 3.477 2,00 BIST KAYSERI 8.522 -0,40 BIST KOCAELI 3.548 -0,09 BIST KONYA 3.460 -0,73 BIST TEKIRDAĞ 9.991 1,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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