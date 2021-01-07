Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.636
|1,80
|BIST ANKARA
|2.443
|1,16
|BIST ANTALYA
|2.452
|-0,41
|BIST BALIKESİR
|2.121
|0,82
|BIST BURSA
|3.747
|-0,19
|BIST DENIZLI
|2.908
|3,55
|BIST ISTANBUL
|1.586
|0,63
|BIST IZMIR
|3.477
|2,00
|BIST KAYSERI
|8.522
|-0,40
|BIST KOCAELI
|3.548
|-0,09
|BIST KONYA
|3.460
|-0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|9.991
|1,91
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi