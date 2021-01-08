Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.020 -1,73 BIST ANKARA 2.447 0,48 BIST ANTALYA 2.540 2,12 BIST BALIKESİR 2.205 0,56 BIST BURSA 3.775 -0,02 BIST DENIZLI 2.814 -0,91 BIST ISTANBUL 1.607 0,88 BIST IZMIR 3.548 1,75 BIST KAYSERI 8.779 2,30 BIST KOCAELI 3.592 1,18 BIST KONYA 3.480 1,14 BIST TEKIRDAĞ 10.027 0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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