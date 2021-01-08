Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.020
|-1,73
|BIST ANKARA
|2.447
|0,48
|BIST ANTALYA
|2.540
|2,12
|BIST BALIKESİR
|2.205
|0,56
|BIST BURSA
|3.775
|-0,02
|BIST DENIZLI
|2.814
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|1.607
|0,88
|BIST IZMIR
|3.548
|1,75
|BIST KAYSERI
|8.779
|2,30
|BIST KOCAELI
|3.592
|1,18
|BIST KONYA
|3.480
|1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|10.027
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi