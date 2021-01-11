Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.429 5,06 BIST ANKARA 2.477 1,46 BIST ANTALYA 2.550 1,34 BIST BALIKESİR 2.282 2,06 BIST BURSA 3.851 1,15 BIST DENIZLI 2.839 0,80 BIST ISTANBUL 1.629 0,97 BIST IZMIR 3.723 3,22 BIST KAYSERI 9.104 3,21 BIST KOCAELI 3.674 2,08 BIST KONYA 3.593 1,27 BIST TEKIRDAĞ 9.977 0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak

Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz

Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler