Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.288
|0,87
|BIST ANKARA
|2.444
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.680
|2,81
|BIST BALIKESİR
|2.341
|1,17
|BIST BURSA
|3.921
|0,14
|BIST DENIZLI
|2.865
|1,20
|BIST ISTANBUL
|1.655
|0,13
|BIST IZMIR
|3.616
|0,55
|BIST KAYSERI
|9.335
|0,58
|BIST KOCAELI
|3.816
|1,51
|BIST KONYA
|3.778
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|10.132
|0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi