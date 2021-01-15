Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.228
|1,00
|BIST ANKARA
|2.408
|-0,21
|BIST ANTALYA
|2.712
|1,85
|BIST BALIKESİR
|2.319
|-0,05
|BIST BURSA
|3.904
|-0,23
|BIST DENIZLI
|2.890
|1,63
|BIST ISTANBUL
|1.644
|0,08
|BIST IZMIR
|3.600
|0,79
|BIST KAYSERI
|9.138
|0,33
|BIST KOCAELI
|3.748
|-0,02
|BIST KONYA
|3.870
|1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|9.976
|-0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi