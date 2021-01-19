Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.486
|-0,05
|BIST ANKARA
|2.434
|0,88
|BIST ANTALYA
|2.749
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|2.509
|2,84
|BIST BURSA
|3.988
|0,08
|BIST DENIZLI
|3.017
|1,85
|BIST ISTANBUL
|1.686
|1,45
|BIST IZMIR
|3.724
|0,63
|BIST KAYSERI
|9.332
|1,25
|BIST KOCAELI
|3.907
|2,10
|BIST KONYA
|3.821
|1,96
|BIST TEKIRDAĞ
|10.211
|0,56
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi