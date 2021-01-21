Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.055
|1,06
|BIST ANKARA
|2.441
|0,74
|BIST ANTALYA
|2.843
|2,05
|BIST BALIKESİR
|2.775
|3,36
|BIST BURSA
|4.043
|1,22
|BIST DENIZLI
|3.141
|0,56
|BIST ISTANBUL
|1.700
|0,48
|BIST IZMIR
|3.691
|0,86
|BIST KAYSERI
|9.615
|1,95
|BIST KOCAELI
|3.881
|0,55
|BIST KONYA
|3.821
|0,99
|BIST TEKIRDAĞ
|10.326
|1,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi