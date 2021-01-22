Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.767 -1,54 BIST ANKARA 2.412 -0,11 BIST ANTALYA 2.812 1,08 BIST BALIKESİR 2.687 1,30 BIST BURSA 3.985 -0,56 BIST DENIZLI 3.040 -1,63 BIST ISTANBUL 1.662 -0,73 BIST IZMIR 3.662 0,50 BIST KAYSERI 9.544 -0,15 BIST KOCAELI 3.777 -1,36 BIST KONYA 3.698 -0,53 BIST TEKIRDAĞ 10.448 0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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