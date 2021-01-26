Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.785 0,20 BIST ANKARA 2.427 0,00 BIST ANTALYA 3.023 1,91 BIST BALIKESİR 2.708 -4,24 BIST BURSA 4.093 -0,06 BIST DENIZLI 3.141 -2,77 BIST ISTANBUL 1.661 -0,50 BIST IZMIR 3.811 -0,16 BIST KAYSERI 9.713 1,66 BIST KOCAELI 3.763 -0,89 BIST KONYA 3.947 0,29 BIST TEKIRDAĞ 11.078 -0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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