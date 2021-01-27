Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.052
|-0,98
|BIST ANKARA
|2.432
|0,27
|BIST ANTALYA
|3.050
|1,52
|BIST BALIKESİR
|2.708
|-1,00
|BIST BURSA
|4.028
|-0,27
|BIST DENIZLI
|3.272
|4,74
|BIST ISTANBUL
|1.659
|-0,04
|BIST IZMIR
|3.813
|0,85
|BIST KAYSERI
|9.764
|0,29
|BIST KOCAELI
|3.757
|0,48
|BIST KONYA
|3.940
|-0,61
|BIST TEKIRDAĞ
|10.965
|1,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi