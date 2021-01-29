Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 7.955 -1,02 BIST ANKARA 2.327 -0,64 BIST ANTALYA 3.005 -0,94 BIST BALIKESİR 2.726 1,93 BIST BURSA 3.905 0,39 BIST DENIZLI 3.146 1,22 BIST ISTANBUL 1.611 -0,09 BIST IZMIR 3.698 0,36 BIST KAYSERI 9.406 -0,90 BIST KOCAELI 3.661 -0,71 BIST KONYA 3.831 1,86 BIST TEKIRDAĞ 11.042 3,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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