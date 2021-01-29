Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.955
|-1,02
|BIST ANKARA
|2.327
|-0,64
|BIST ANTALYA
|3.005
|-0,94
|BIST BALIKESİR
|2.726
|1,93
|BIST BURSA
|3.905
|0,39
|BIST DENIZLI
|3.146
|1,22
|BIST ISTANBUL
|1.611
|-0,09
|BIST IZMIR
|3.698
|0,36
|BIST KAYSERI
|9.406
|-0,90
|BIST KOCAELI
|3.661
|-0,71
|BIST KONYA
|3.831
|1,86
|BIST TEKIRDAĞ
|11.042
|3,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi