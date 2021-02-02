Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.987
|1,22
|BIST ANKARA
|2.383
|1,30
|BIST ANTALYA
|3.006
|1,56
|BIST BALIKESİR
|2.736
|1,68
|BIST BURSA
|4.071
|1,90
|BIST DENIZLI
|3.219
|0,60
|BIST ISTANBUL
|1.640
|1,97
|BIST IZMIR
|3.835
|1,39
|BIST KAYSERI
|9.600
|1,17
|BIST KOCAELI
|3.730
|1,81
|BIST KONYA
|4.308
|6,87
|BIST TEKIRDAĞ
|11.490
|5,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi