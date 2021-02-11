Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

11.02.2021 13:41
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA9.5114,59BIST ANKARA2.4480,64BIST ANTALYA3.0230,14BIST BALIKESİR2.7501,13BIST BURSA4.0311,64BIST DENIZLI3.2671,03BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA9.5114,59
BIST ANKARA2.4480,64
BIST ANTALYA3.0230,14
BIST BALIKESİR2.7501,13
BIST BURSA4.0311,64
BIST DENIZLI3.2671,03
BIST ISTANBUL1.6820,68
BIST IZMIR3.9840,88
BIST KAYSERI10.9931,33
BIST KOCAELI3.8872,31
BIST KONYA4.5796,22
BIST TEKIRDAĞ11.797-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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