Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 12.426 -6,67 BIST ANKARA 2.511 0,39 BIST ANTALYA 2.857 -1,22 BIST BALIKESİR 2.771 1,62 BIST BURSA 4.117 2,96 BIST DENIZLI 3.358 0,92 BIST ISTANBUL 1.709 0,58 BIST IZMIR 3.974 -0,33 BIST KAYSERI 11.303 -0,28 BIST KOCAELI 4.234 2,50 BIST KONYA 4.633 -0,05 BIST TEKIRDAĞ 13.445 1,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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