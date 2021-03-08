Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 11.821 -0,46 BIST ANKARA 2.398 -0,03 BIST ANTALYA 3.067 0,48 BIST BALIKESİR 2.626 0,73 BIST BURSA 3.851 -0,08 BIST DENIZLI 3.298 2,46 BIST ISTANBUL 1.696 0,07 BIST IZMIR 4.004 1,73 BIST KAYSERI 11.400 1,90 BIST KOCAELI 4.064 1,29 BIST KONYA 4.261 -1,96 BIST TEKIRDAĞ 12.133 -2,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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