Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.856
|1,55
|BIST ANKARA
|2.399
|0,66
|BIST ANTALYA
|3.028
|-0,21
|BIST BALIKESİR
|2.605
|0,27
|BIST BURSA
|3.808
|0,13
|BIST DENIZLI
|3.215
|-2,74
|BIST ISTANBUL
|1.704
|1,11
|BIST IZMIR
|4.012
|0,28
|BIST KAYSERI
|11.290
|-0,59
|BIST KOCAELI
|4.073
|0,60
|BIST KONYA
|4.288
|2,38
|BIST TEKIRDAĞ
|11.982
|-0,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi