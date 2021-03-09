Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 11.856 1,55 BIST ANKARA 2.399 0,66 BIST ANTALYA 3.028 -0,21 BIST BALIKESİR 2.605 0,27 BIST BURSA 3.808 0,13 BIST DENIZLI 3.215 -2,74 BIST ISTANBUL 1.704 1,11 BIST IZMIR 4.012 0,28 BIST KAYSERI 11.290 -0,59 BIST KOCAELI 4.073 0,60 BIST KONYA 4.288 2,38 BIST TEKIRDAĞ 11.982 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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