Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.625
|6,92
|BIST ANKARA
|2.418
|0,60
|BIST ANTALYA
|2.979
|-0,76
|BIST BALIKESİR
|2.574
|-0,22
|BIST BURSA
|3.868
|0,83
|BIST DENIZLI
|3.207
|0,14
|BIST ISTANBUL
|1.716
|0,66
|BIST IZMIR
|4.043
|0,85
|BIST KAYSERI
|11.323
|0,45
|BIST KOCAELI
|4.081
|0,36
|BIST KONYA
|4.310
|1,42
|BIST TEKIRDAĞ
|12.050
|2,27
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi