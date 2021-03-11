Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.609 4,95 BIST ANKARA 2.434 0,60 BIST ANTALYA 2.994 -1,27 BIST BALIKESİR 2.558 0,23 BIST BURSA 3.887 1,60 BIST DENIZLI 3.179 -0,80 BIST ISTANBUL 1.726 0,43 BIST IZMIR 4.039 0,35 BIST KAYSERI 11.362 0,68 BIST KOCAELI 4.153 1,49 BIST KONYA 4.376 1,20 BIST TEKIRDAĞ 12.260 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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